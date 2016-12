"ParaNorman" e il ragazzino eroe

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO

LE FOTO DI SCENA

DIETRO LE QUINTE 11:46 - Una cittadina è invasa dagli zombie: a chi chiedere aiuto? A Norman. Un ragazzino che vede i fantasmi e che si trasforma in eore per salvare la sua città. L'11 ottobre arriva nelle sale "ParaNorman", il film di animazione di Sam Fell e Chris Butler che racconta una storia magicamente emotiva e divertente in cui non mancano effetti speciali e colpi di scena. Tgcom24 offre la clip in eslusiva. - Una cittadina è invasa dagli zombie: a chi chiedere aiuto? A Norman. Un ragazzino che vede i fantasmi e che si trasforma in eore per salvare la sua città. L'arriva nelle sale "", il film di animazione diche racconta una storia magicamente emotiva e divertente in cui non mancano effetti speciali e colpi di scena.offre lain eslusiva.

"ParaNorman" è ambientato nella città di Blithe Hollow, sede 300 anni prima di una famosa caccia alle streghe. L'undicenne Norman Babcock (doppiato da Kodi Smit-McPhee di Let Me In e The Road) trascorre le sue giornate a guardare film horror e studiare i fantasmi. Infatti, Norman ha ereditato dalla sua amata nonna (Elaine Stritch) la capacità di vedere e di parlare con i morti, tanto che, quasi tutti i giorni, preferisce la loro compagnia a quella di un padre decisamente tra le righe (Jeff Garlin), di una madre tutto pepe (Leslie Mann), e della sorella maggiore terribilmente superficiale, Courtney (Anna Kendrick).



Alla scuola media, Norman schiva il bullismo di Alvin (Christopher Mintz-Plasse), si confida con l’amico fifone Neil (Tucker Albrizzi) e tenta di ignorare la sua insegnante sbruffona Mrs. Henscher (Alex Borstein). Ad informarlo che l'antica maledizione di una vecchia strega si sta per avverare, è lo zio Prenderghast (John Goodman), e Norman si rivelerà essere l’unico in grado di fermare l'orda di zombie che metterà in pericolo tutti i cittadini.



Una volta che sette zombie - guidati dal Giudice (Bernard Hill) – escono improvvisamente dalle tombe, Norman inizia una corsa contro il tempo con l'aiuto di un'improbabile squadra d'assalto, formata da Courtney, Alvin, Neil ed il suo muscoloso fratello maggiore Mitch (Casey Affleck), in fuga oltretutto dallo sceriffo Hooper (Tempestt Bledsoe). Ed ancor peggio, la cittadina indignata è pronta ad imbracciare le armi. Il valoroso Norman racchiude in sé tutte le caratteristiche di un eroe – coraggio e compassione – e spinge le sue capacità paranormali ai limiti dell’ultraterreno.