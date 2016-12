Il "Reality" di Garrone arriva nelle sale

foto Ufficio stampa Correlati FOTO DAL SET

Se le famiglie e i bambini non avranno dubbi nello scegliere " L'era glaciale 4 ", nelle sale questo weekend per un pubblico più impegnato arriva l'atteso "Reality" di Matteo Garrone, il regista di "Gomorra". Si può impazzire per il "Grande Fratello"? Per il protagonista è una vera e propria ossessione che gli farà credere di vivere una realta' distorta. Sul grande schermo sbarcano anche "Elles" e "Appartamento ad Atene".

REALITY di Matteo Garrone

Con Aniello Arena, Loredana Simioli, Claudia Gerini, Ciro Petrone, Nunzia Schiano, Nando Paone. Fa il pescivendolo in un 'basso' napoletano il malcapitato Luciano che per rendere felici le figlie e la moglie Maria accetta di candidarsi alle selezioni del Grande fratello. Purtroppo per lui supera la prima scrematura e da quel momento la vita gli risulta stravolta, quasi un sogno-incubo in cui Luciano trasforma la realtà nella sua proiezione onirica. Premio speciale della giuria a Cannes, conferma in chiave felliniana per l'autore di "Gomorra", il film di Garrone non è un semplice ritratto dell'Italia al tempo della trash television, è anche una riflessione sulla solitudine e il fragile rapporto tra realtà e sogno. Per godere il film, segnato da un esordio a velocità massima, è necessario abbandonarsi al fascino delle immagini e guardare il mondo con gli occhi di Luciano, formidabile non-attore scovato nel carcere di Volterra.



L'ERA GLACIALE 4 di Steve Martino e Mike Thurmeier

Nuove avventure per Scrat, l'elefante Manny, la tigre Diego e l'irresistibile Sid. A bordo di un iceberg i quattro compagni sperimentano le avventure del grande oceano, sfidano i pirati, ritrovano parenti e amici e assistono alla trasformazione definitiva del loro mondo.



ELLES di Malgorzata Szumowska

Con Juliette Binoche, Anas Demoustier, Joanna Kulig, Krystyna Janda. La giornalista di 'Elle' Juliette Binoche decide di condurre un'inchiesta sulle schiave della prostituzione. L'incontro con due donne, una francese e l'altra polacca, la costringerà però a rivedere tutte le sue certezze in merito a famiglia, morale, psicologia e rapporti sociali.



APPARTAMENTO AD ATENE di Ruggero Di Paola

Con Laura Morante, Gerasimos Skiadaresis, Richard Sammell, Vincenzo Crea, Alba De Torrebruna. Nella Grecia sotto il giogo dell'esercito tedesco nel 1943, una quieta famiglia (padre, madre e due figli) e' costretta a fornire ospitalità a un ufficiale nazista. Tra padrone e schiavi si instaura un rapporto teso e conflittuale in cui non è facile distinguere tra umanità, rabbia, dignità e crudeltà. Quando l'ufficiale ritorna dopo essere stato richiamato in patria, non è più lo stesso uomo. Ma sono diversi anche i suoi servitori.