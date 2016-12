"L'Era Glaciale 4", il branco va alla deriva

foto Ufficio stampa Correlati SCOPRI I NUOVI PERSONAGGI 12:14 - Continuano con "L'Era Glaciale 4 - Continenti alla deriva" - nelle sale italiane a partire dal 28 settembre - le avventure dell'allegro branco preistorico formato da Manny il mammuth, Sid il bradipo e Diego, la tigre dai denti a sciabola. Dopo aver affrontato la glaciazione, il disgelo e aver incontrato i dinosauri; nel quarto capitolo della saga i nostri eroi si troveranno ad affrontare il movimento delle placche terrestri. - Continuano con "" - nelle sale italiane a partire dal- le avventure dell'allegro branco preistorico formato da Manny il mammuth, Sid il bradipo e Diego, la tigre dai denti a sciabola. Dopo aver affrontato la glaciazione, il disgelo e aver incontrato i dinosauri; nel quarto capitolo della saga i nostri eroi si troveranno ad affrontare

A dare il via all'azione lo scoiattolo Scrat che, durante l'affannosa ricerca della sua ghianda, genera una catastrofe di proporzioni mondiali, separando così Manny, Sid e Diego dal loro branco.



I tre amici utilizzeranno un iceberg come nave ma verranno ostacolati da una banda di pericolosi pirati, comandati dallo scimmione Capitan Sbudella, ostinati a non farli tornare a casa per renderli membri del suo equipaggio.



Tra i membri della ciurma dei pirati, c'è Shira, una bella tigre dai denti a sciabola, che farà sciogliere il cuore a Diego. Intanto Pesca, la figlia di Manny e Ellie, è ormai cresciuta e si prende la sua prima cotta per un giovane mammuth di nome Ethan.



Per "L'Era Galciale 4" sono tornati in sala di doppiaggio Claudio Bisio, per la voce a Sid, Pino Insegno, nei panni di Diego e Filippo Timi, alias il mammuth Manny. New entry Francesco Pannofino, che darà vita al Capitan Sbudella.



In Italia il terzo capitolo della saga ("L'Era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri") ha raccolto quasi 34 milioni di euro ed è stato il film di animazione che ha guadagnato di più in assoluto nel nostro paese.