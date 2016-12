"Magic Mike" spoglia stelle di Hollywood

foto Ufficio stampa Correlati "SONO IL CAPO DI UNA SETTA"

SCATENATI AL CLUB 08:27 - Arriva nelle sale italiane "Magic Mike" con alcuni degli attori più desiderati di Hollywood nei panni di sensuali spogliarellisti. Da Channing Tatum (che ha iniziato la carriera proprio come stripper) alla giovane scoperta Alex Pettyfer. Il capo del Club Xquisite è Matthew McConaughey: "Intepreto Dallas che è la figura paterna per i ragazzi ma anche il capo di una setta di spogliarellisti". - Arriva nelle sale italiane "" con alcuni degli attori più desiderati di Hollywood nei panni di sensuali spogliarellisti. Da(che ha iniziato la carriera proprio come stripper) alla giovane scoperta. Il capo del Club Xquisite è: "Intepreto Dallas che è la figura paterna per i ragazzi ma anche il capo di una setta di spogliarellisti".

"Dallas ha creato lo spettacolo più gettonato - spiega McConaughey - ma pensa in grande vuole andare a Miami e vuole utilizzare Internet per espandersi e farsi conoscere in tutto il mondo. Insomma vuole arrivare alle stelle. Mi sono divertito un sacco a lavorare con le coreografie. Prima viene scelta la musica poi si studiano i passi e gradualmente cerchiamo di assimilarli".



Il film inizia con la figura di Mike (Channing Tatum) che è un imprenditore. Uomo dai molti talenti e dal grande fascino, trascorre le sue giornate inseguendo il Sogno Americano in tutti i modi possibili: riparando i tetti delle case, lavando auto o disegnando mobili nel suo appartamento sulla spiaggia di Tampa. Ma di notte Mike diventa semplicemente "magico".



Focosa star di uno spettacolo tutto al maschile, "Magic Mike", grazie al suo stile originale e al suo eccezionale modo di ballare, è da anni l’attrazione principale del Club Xquisite. E più lui piace alle donne, più loro spendono, più Dallas (Matthew McConaughey), il proprietario del locale, è contento. Intuendo delle potenzialità in un diciannovenne che ha soprannominato The Kid (Alex Pettyfer), Mike lo prende sotto la sua ala protettrice iniziandolo alle raffinate arti di ballare, animare una festa, rimorchiare le donne e fare soldi facili. Non passa molto tempo prima che la nuova attrazione del club abbia delle ammiratrici tutte sue.



Intanto Mike incontra la sorella di The Kid, Brooke (Cody Horn) che differenza delle altre non si piega al fascino dello stripper.