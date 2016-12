Norton, cattivo in "The Bourne Legacy"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA L'INTERVISTA 12:47 - Dopo aver sbancato il botteghino Usa, il 7 settembre arriva nelle sale italiane il quarto capitolo di "The Bourne Legacy", la spy saga di Tony Gilroy che ha come protagonista Jeremy Renner (ha sostituito Matt Damon). Tgcom24 offre in esclusiva un'intervista a Edward Norton, l'altro protagonista che nella pellicola interpreta il cattivo Ric Byer. - Dopo aver sbancato il botteghino Usa, il 7 settembre arriva nelle sale italiane il quarto capitolo di "", la spy saga diche ha come protagonista(ha sostituitooffre in esclusiva un'intervista a, l'altro protagonista che nella pellicola interpreta il cattivo

"Tony è interessato al modo in cui i migliori impulsi delle persone siano aggregati da una sistema in tanti modi diversi - racconta l'attore - Mi piace questo tipo di complessità. In questo film c'è una specie di trittico del personaggio di Jeremy, che è un'altra rotella nell'ingranaggio della macchina. Uno è un soldato, uno è uno scienziato e uno è, in un certo senso, il maestro di scacchi, l'architetto. Credo che il film si incentri sul modo in cui le persone hanno fatto un affare, hanno commesso un errore per arrivare a fare quello che sanno fare bene. Tutti credono di contribuire a fare qualcosa di superiore".