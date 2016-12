La minestra di fronte: Cous Cous

foto Getty 17:39 - La ricetta del Cous Cous ispirata dai film "Tutte le donne della mia vita" di Simona Izzo e "Couscous" di Abdel Kechiche è contenuta nell'"Almanacco del cinema 2009-2010" di Laura Delli Colli (Cooper). - La ricetta del Cous Cous ispirata dai film "" di Simona Izzo e "" di Abdel Kechiche è contenuta nell'"" di(Cooper).

Cous cous



Ingredienti:

250 gr. di farina di couscous,

1kg di pesce (cernia, cefalo,ombrina o altri pesci a trance),

150 gr. di ceci,

carote,

cipolle,

cavolo,

rape,

patate,

salsa di pomodoro,

uva sultanina,

cannella,

sale,pepe.



Preparazione:

Sciacquare i ceci tenuti a bagno per dodici ore e lessarli per un’ora a fuoco lento poi, scolati, rosolarli nell’olio per un altro quarto d’ora. Aggiungere quindi il pomodoro allungato con 1 litro e 1/2 d’acqua calda. Poi le carote e le cipolle tagliate a pezzi, quindi patate e rape, e alla fine il cavolo a spicchi. Il tutto deve cuocere circa un quarto d’ora.



Ora salare e aggiungere il pesce. Cuocere il couscous lessandolo, al dente, in una pentola d’acqua bollente salata in cui sia stato versato un cucchiaio abbondante d’olio d’oliva. Sgranarlo su un piatto largo e condire con pesce e verdure cui sarà stata aggiunta l’uvetta sultanina rinvenuta in acqua tiepida. Si serve con la sua tradizionale salsa piccante: foglie di basilico, uno spicchio d’aglio e polpa di pomodoro tritate finemente, ben amalgamate, con olio e sale in modo da avere una consistenza densa e cremosa.