"Come non detto" contro gli stereotipi sui gay

Si può raccontare con un film in Italia la storia di un ragazzo gay che dopo un lungo percorso faticoso accetta se stesso e il suo amore, rivelando tutto alla propria famiglia senza macchiette di maniera e luoghi comuni imbarazzanti? La risposta è sì. "Come non detto", nelle sale dal 7 settembre, è l'opera prima di Ivan Silvestrini e centra il bersaglio: dialoghi asciutti, divertenti ma anche che portano alla riflessione.

La storia ruota attorno a Mattia (Josafat Vagni alla sua prima prova d'attore protagonista) che sta per trasferirsi a Madrid dal fidanzato Eduard (il giovane e convincente Josè Dammert), così da non dover rivelare alla famiglia di essere gay. Fin qui tutto va bene. Ma Eduard decide di fare una sorpresa al fidanzato e raggiungerlo a Roma per conoscere i familiari. Da qui una serie di equivoci e un piano diabolico attuato da Mattia con Stefania (Valeria Bilello) e Giacomo (Francesco Montanari) per tenere lontano Eduard da casa sua.



Il nucleo fondamentale del film è il messaggio che il regista vuol trasmettere agli spettatori. In un Paese come il nostro, radicato nella cultura cattolica, è difficile esprimere i propri sentimenti quando si ama una persona dello stesso sesso, sia esso donna o uomo. Ancora più difficile condividere se stessi con la famiglia e le persone che ci vogliono più bene. In una scena Mattia trova finalmente il coraggio di dire tutto alla famiglia e specifica che non si vergogna di essere gay ma di non aver avuto il coraggio di dire a loro tutto sin dall'inizio. "Poi ai miei ho dovuto spiegare che non tutti i gay vogliono cambiare sesso, non tutti i gay accoppiano bene i colori e che non tutti i gay ascoltano Lady Gaga", dirà dopo. Perché comunque non c'è alcun motivo per vergognarsi di essere se stessi.



Un film ben girato, scritto e diretto con una prova di attori ottima per l'evidente affiatamento del cast. Su tutti una stralunata e credibile Valeria Bilello e un irriconoscibile Francesco Montanari, il terribile "Libanese" di "Romanzo Criminale". Monica Guerritore nei panni della madre di Mattia, prima succube dell'ex marito poi rinata e combattiva, è semplicemente meravigliosa. Josafat Vagni, vaga somiglianza con Justin Timberlake, è una promessa concreta del cinema.

Andrea Conti