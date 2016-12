Pioggia di stelle al Festival di Venezia

Ad inaugurare la 69° Mostra del Cinema di Venezia, il 29 agosto, il thriller politico "The Reluctant Fundamentalist" di Mira Nair, con protagonista la camaleontica Kate Hudson. L'attrice interpreta Erica, una donna sofisticata che sta per condividere la vita con un giovane professore pakistano. L'attentato dell'11 settembre, però, cambierà per sempre i loro destini.



Grande attesa anche per "The Master" di Paul Thomas Anderson, con protagonisti Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman. Ambientato negli anni '50, il film racconta la relazione che si crea tra il leader carismatico di una setta religiosa e un uomo con problemi di alcolismo, affascinato dalla personalità del suo guru.



Debutto da regista per il divo Robert Redford che porta a Venezia "The Company You Keep". Nel film veste i panni di un vecchio militante di un movimento comunista-rivoluzionario degli anni '70.



Non mancano poi i Maestri del cinema europeo come Bellocchio, in concorso con "Bella addormentata". Il film affronta il tema dell'eutanasia, prendendo spunto dal caso di Eluana Englaro. Toni Servillo è un senatore che deve scegliere se votare per una legge che va contro la sua coscienza, mentre Isabelle Huppert veste i panni di un'attrice che cerca nella fede la guarigione della figlia, da anni in coma irreversibile.



Spazio anche agli idoli dei teen-agers come Zac Efron, protagonista della pellicola "At Any Price" di Ramin Bahrani. La stellina di "High School Musical" è un giovane ribelle, che rifiuta l'eredità di suo padre (Dennis Quaid) per seguire il sogno di diventare pilota automobilistico.



Sul red carpet anche Selena Gomez e Vanessa Hudgens, protagoniste del film-scandalo "Spring Breakers" di Harmony Korine. Desiderose di vivere emozioni forti, le ragazze tentano di derubare un fast food ma finiscono in manette. Per loro sarà cruciale l'incontro con l'affascinante Alien (James Franco), che le coinvolgerà in una pericolosa avventura.



Gran finale con il francese "L'Homme qui rit" di Jean-Pierre Ameris, che schiera l'attore amatissimo dal pubblico Gérard Depardieu, nei panni di un artista di strada, che raccoglie nella sua roulotte due piccoli trovatelli con i quali mette su un piccolo spettacolo.