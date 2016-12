La combriccola di "Madagascar" in Europa

09:51 - I simpatici inquilini dello zoo di New York sono pronti a visitare l' Europa. In "Madagascar 3: Ricercati in Europa" - che uscirà nelle sale italiane il prossimo 22 agosto - ritroviamo infatti Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo in fuga per il Vecchio Continente. Ricercati dalla polizia, saranno costretti ad unirsi al circo. Scopri in anteprima su Tgcom24 le prime immagini del film.

Nella versione italiana Alex il leone e Martin la zebra sono doppiati dal duo comico Ale&Franz, che aveva già prestato la voce ai protagonisti nei capitoli precedenti della saga. La coppia, ospite al "Giffoni Film Festival", ha confessato di essersi divertita moltissimo in sala doppiaggio, ridendo così tanto da dover interrompere spesso le registrazioni.



Ma cosa ci riserverà il terzo capitolo di Madagascar?

Fuggiti dallo zoo di New York e sbarcati prima in Madagascar e poi nell'Africa centrale, Alex e i suoi amici hanno nostalgia della Grande Mela e per questo nuotano fino a Monte Carlo, alla ricerca dell'aeroplano dei pinguini. Sul suolo francese, però, una poliziotta pronta a tutto li elegge a nemico numero uno. Per non essere trovati si uniscono quindi agli animali di un circo itinerante: lo spettacolo, però, è tutto da inventare.