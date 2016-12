Tutti pazzi per Ted, orso "scorretto"

foto Dal Web Correlati CLIP IN ESCLUSIVA PER TGCOM24

11:06 - Dopo aver dominato l'estate cinematografica statunitense arriva il 4 ottobre anche da noi "Ted". Chi è? Un orsetto di peluche che guida (male) la macchina, fuma dal bong marijuana mentre guarda i telefilm anni 80, fa a botte, organizza festini con prostitute, parla come uno scaricatore di porto ma è anche intelligente e ironico. Diretto dal creatore dei Griffin, Seth MacFarlane, il film ha come co-protagonisti Mark Whalberg e Mila Kunis.

Dal debutto negli Usa a fine giugno il film ha incassato oltre più 200 milioni di dollari, cui si aggiungono i quasi 80 milioni sui primi mercati esteri dove è arrivato. Un trionfo ben oltre le attese per l'opera prima di MacFarlane, classe 1973, conosciuto come pluripremiato autore di serie tv animate che ironizzano sulla classica famiglia americana.



Visto il successo ottenuto già si parla di un sequel e MacFarlane non intende tirarsi indietro. In "Ted" , che è arricchito anche da divertenti cameo di Ryan Reynolds, Sam J. Jones (l'interprete di Flash Gordon, idolo dei due protagonisti) e della cantante Norah Jones, si racconta, con l'abituale stile dissacrante di MacFarlane, il profondo legame tra il 35enne John (Mark Wahlberg) e l'orsacchiotto avuto in regalo da bambino che per una magia, proprio secondo i desideri del piccolo, ha preso vita ed è rimasto con lui, come suo migliore amico e coinquilino, nei quasi 30 anni successivi.