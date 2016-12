McConaughey: "Stripper senza rimpianti"

foto Ufficio stampa Correlati SEXY E PERICOLOSI 09:42 - Come ci sente a essere un uomo-oggetto? "Non mi è dispiaciuto affatto. Ho pensato: è la mia unica possibilità di essere uno stripper e non voglio avere rimpianti". Così il sex symbol di Hollywood Matthew McConaughey racconta a "Io Donna" com'è stato esibirsi senza veli di fronte a una eccitata platea femminile nel film "Magic Mike", l'ultimo film di Steven Soderbergh ambientato nel mondo dello spogliarello maschile. - Come ci sente a essere un uomo-oggetto? "Non mi è dispiaciuto affatto. Ho pensato: è la mia unica possibilità di essere uno stripper e non voglio avere rimpianti". Così il sex symbol di Hollywoodracconta a "Io Donna" com'è stato esibirsi senza veli di fronte a una eccitata platea femminile nel film "", l'ultimo film diambientato nel mondo dello spogliarello maschile.

"Le donne poi non rispettano le regole dei club maschili: vogliono toccarti, vedere lo show. E così diventi Tarzan, il marinaio, il pompiere: dai vita alle loro fantasie". E Matthew parla del suo recente matrimonio con Camila Alves, la modella brasiliana sua compagna da sei anni e madre dei suoi due figli (sono in attesa del terzo). "Il momento più indimenticabile? Quei 45 secondi in cui ero già di fronte all'altare e lei doveva raggiungermi. Abbiamo creato un villaggio dove per due giorni si stesse tutti insieme, con amici che non vedevamo da anni": Woody Harrelson, Reese Whiterspoon, Meg Ryan e il fidanzato, il musicista John Mellencamp.



"E ora voglio cambiare anche sul set e dire addio alle commedie romantiche: continuavo a rifiutare i soliti ruoli che mi proponevano, fino a questa parte di spogliarellista".