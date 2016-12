Kasia Smutniak madrina del Festival di Venezia

Sono almeno due anni che si parla di lei come madrina alla Mostra, ma la tragedia della morte prematura di Pietro Taricone nel giugno 2010, cui era legata da tempo e dal quale ha avuto la figlia Sophie, aveva fermato tutto. Oggi la bella attrice, compagna del produttore di Fandango Domenico Procacci, e' sul set di "Tutti contro tutti", opera prima di Rolando Ravello e protagonista femminile della fiction di Rai 1 "Domenico Modugno - la sua vita", accanto a Beppe Fiorello con la regia di Riccardo Milani.Kasia Smutniak è uno dei nuovi volti del cinema italiano e non solo, premiata nel 2008 per la sua interpretazione nel film "Nelle tue mani" di Peter Del Monte con il Nastro D'argento Europeo e con il Globo D'oro. Il 2010 la vede gia' lanciata nel panorama internazionale con il film "From Paris with love" che la vede al fianco di John Travolta e Jonathan Rhys Meyers. Mentre l'anno successivo viene scelta come testimonial della campagna mondiale per il profumo "Idole" Giorgio Armani.