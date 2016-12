Brugia e Malika tra "Tutti i rumori del mare"

foto Olycom Correlati GUARDA IL TRAILER 10:40 - Federico Brugia, regista e direttore artistico di The Family, dopo aver presentato in anteprima BIF&ST - Bari International Film Festival, il suo primo lungometraggio "Tutti i rumori del mare" ha annunciato l'uscita della pellicola nelle sale italiane dal 24 agosto. Nel lungometraggio, tra l'altro, compaiono in alcuni amichevoli camei la cantante Malika Ayane, Rocco Siffredi e Mimmo Craig. - Federico Brugia, regista e direttore artistico di The Family, dopo aver presentato in anteprima BIF&ST - Bari International Film Festival, il suo primo lungometraggio "Tutti i rumori del mare" ha annunciato l'uscita della pellicola nelle sale italiane dal 24 agosto. Nel lungometraggio, tra l'altro, compaiono in alcuni amichevoli camei la cantante Malika Ayane, Rocco Siffredi e Mimmo Craig.

"Prediligo le atmosfere rarefatte e la sospensione. Il film è basato sullo stesso tipo di regia dei miei lavori pubblicitari, ma qui ho provato a realizzare una narrazione più complessa. Faccio riferimento al noir francese degli anni 70 - continua l'ideatore di spot per Damiani, Dolce & Gabbana, Audi - ci sono tanti affettuosi omaggi a quel cinema, che ho adorato. Questo film narra il percorso di una persona che si è annullata e prova a ricostruirsi abbandonando il Tetris del controllo delle emozioni per ascoltare i rumori del mare".



Le musiche che accompagnano quest'onda di imperturbabilità emotiva sono di Rossano Baldini e Stefano Brandoni, ma la canzone sui titoli di coda è di Malika Ayane: "Ho sempre sognato - confessa la cantante - di impugnare una pistola in un'atmosfera anni Trenta con una mascherina di paillettes. Ma ci sono già tante brave attrici italiane che lavorano poco, ci manca solo una cantante che si improvvisa".



La pellicola è una coproduzione Italo/Ungherese indipendente a cui ha preso parte un cast internazionale i cui protagonisti sono Sebastiano Filocamo, Orsi Toth e Benn Northover.



Tutto ruota attorno ad un uomo senza identità che ha dato l'addio alla vita una ventina d'anni prima per motivi che si ignorano e che lavora per un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di oggetti e persone – in particolare donne da avviare alla prostituzione di alto bordo -. Nel viaggio oggetto del film, X sta trasportando Nora, una ragazza diversa rispetto a quelle che è abituato a "consegnare" e infatti, poco dopo, si scoprirà che si è trattato di un errore di persona. Per questa ragione a X viene chiesto, in un primo momento di abbandonare la ragazza e successivamente di ucciderla – in caso contrario sarà lui a essere eliminato -. Ma durante il viaggio accade l'inaspettato...