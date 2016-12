"Contraband", action-thriller da brividi

foto Ufficio stampa Correlati CLIP IN ESCLUSIVA

Azione e adrenalina per "Contraband", l'action-thriller diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 luglio. Protagonista Mark Wahlberg ("Fighter", "The Depart"), un contrabbandiere uscito dal giro costretto ma costretto, suo malgrado, a "rimettersi in affari" per appianare il debito del cognato Andy (Caleb Landry Jones). Nel cast anche Diego Luna e Kate Beckinsale.

Chris Farraday (Mark Wahlberg) ha abbandonato il mondo del contrabbando per amore della sua famiglia. Ma quando suo cognato Andy (Caleb Landry Jones) fa saltare un affare ordito dallo spietato boss Tim Briggs (Giovanni Ribisi), Chris è costretto a tornare nel giro per aiutarlo a saldare il debito.



Con l'aiuto di uno dei suoi migliori amici, Sebastian Abney (Ben Foster), Chris mette insieme una squadra che include il loro comune amico d'infanzia Danny Raymer (Lukas Haas), con l'obiettivo di arrivare a Panama e tornare con milioni in banconote false.