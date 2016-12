Martina Colombari: "Sarò l'amante con tre vite"

foto Olycom Correlati REGINETTA ANCHE SUL SET

SEI A GIFFONI? RACCONTACI IL TUO FESTIVAL 10:08 - Martina Colombari è stata la regina per un giorno al Festival del Cinema di Giffoni, dove ha presentato i suoi prossimi progetti divisa tra tv e cinema. "In autunno sarò al cinema con due film. - racconta - Il primo si intitola 'Barbara e io'. Interpreto il ruolo di una donna maltrattata dal marito, che ha un amante e che arriverà ad avere fino a tre vite contemporaneamente". L'altro film è sulla strage di Bologna.

"Barbara e io" è "una commedia sentimentale malinconica, girata interamente a Napoli. Un ruolo complesso. La regia è di Raffaele Esposito, che interpreta anche il ruolo di co-protagonista".



Martina racconta anche il film "Bologna 2 agosto: I giorni della collera". Come spiega l'attrice è "una pellicola incentrata sulla strage di Bologna dove recito il ruolo di una giornalista che perde la sua migliore amica un quell'attentato. Da quel momento farò di tutto per scoprire la verità fino a mettermi in guai molto seri. Il film è già stato aspramente criticato dalla stampa prima ancora di essere visto. Il regista Giorgio Molteni ha voluto associare scene reali d'archivio con quelle ovviamente di fiction ma non abbiamo cercato di dare noi risposte ne di trovare i colpevoli. Non era quella la nostra intenzione".



Infine la televisione "Un seguito alla fiction 'Il Restauratore'? Sì, io e Buzzanca ci aspettiamo che ci sia visto che è andata molto bene. Ancora però non so".