Pieraccioni: "C'è la crisi ma faccio un film"

Leonardo Pieraccioni annuncia al Giffoni Film Festival il suo prossimo lavoro cinematografico: un film corale scritto con Paolo Genovese, in uscita il prossimo anno. "Lascio decantare per un po' la commedia sentimentale e mi dedico ad una pellicola corale molto divertente che sto scrivendo a quattro mani con Paolo Genovese, già regista di Immaturi", ha affermato l'attore.

"Il film inizia dove generalmente finiscono tutte le mie storie.- racconta - Cosa fanno gli innamorati che abbiamo lasciato nell’idillio del lieto fine? Seguiamo le avventure di una coppia dopo 12 anni di matrimonio. So già come sarà la prima scena: due gemelline rosse sedute che mi fissano su un divano”.



“Il cinema oggi è in quarta battuta - ha proseguito Pieraccioni – L’Italia sta passando una vera crisi, è come se alla gente mancasse l’aria, è affannata, preoccupata. Ovvio che in questa situazione la priorità di un padre non è quella di portare tutta la famiglia al cinema. La mancanza di spettatori è un termometro del momento”.



Ospite di Giffoni, l’unica manifestazione di cinema interamente dedicata ai ragazzi, Leonardo Pieraccioni ha concluso “C’è una stanchezza mentale e verbale nei grandi, i ragazzi hanno il cervello più elaborato alle novità. Questi ragazzi dovrebbero sostituire il governo Monti”.