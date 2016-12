Bisio a capo de "L'era Glaciale 4"

foto Ufficio stampa Correlati LE SCENE DEL FILM 09:17 - Claudio Bisio torna ancora una volta doppiatore per "L'Era Glaciale". Il quarto capitolo in 3D sarà nelle sale dal 28 settembre e vedrà al centro della storia la deriva dei continenti. "Non potrei più fare a meno di quel gaffeur di Sid il bradipo. Mi diverto talmente che se non lo faccio, mi manca", dice Bisio. Tra gli altri doppiatori Pino Insegno, Francesco Pannofino e Filippo Timi. - Claudio Bisio torna ancora una volta doppiatore per "L'Era Glaciale". Il quarto capitolo in 3D sarà nelle sale dal 28 settembre e vedrà al centro della storia la deriva dei continenti. "Non potrei più fare a meno di quel gaffeur di Sid il bradipo. Mi diverto talmente che se non lo faccio, mi manca", dice Bisio. Tra gli altri doppiatori Pino Insegno, Francesco Pannofino e Filippo Timi.

L'anteprima al pubblico italiano si è tenuta nel Teatro Greco di Lipari dove c'erano oltre a Bisio anche le altre "voci": Pino Insegno, ovvero la tigre Diego; Francesco Pannofino, che anima la new entry, lo scimmione Capitan Sbudella e Filippo Timi, il mammuth Manny. Loro sono un team affiatato ed esilarante guidato dal maestro del doppiaggio Marco Guadagno, che li ha diretti "in un mese e mezzo di lavoro, anche per conciliare i tanti impegni che avevano". Ma, confessano, in sala doppiaggio non si erano mai incontrati e vedono qui il film per la prima volta: finora avevano dato voci solo ad ombre in bianco e nero per il timore della pirateria.



Il capitolo precedente, il terzo, in Italia ha raccolto quasi 34 milioni di euro ed è stato il film di animazione che ha guadagnato di più nel nostro paese nella storia, mentre nel mondo è arrivato quasi ad un miliardo di dollari. Il primo e il secondo avevano incassato rispettivamente 500 e 700 milioni di dollari nel mondo, per un totale dei tre capitoli in Italia che raggiunge i 60 milioni di euro. La Twentieth Century Fox sta studiando la quinta parte che però non è ancora in lavorazione, ma è probabile che ci sarà molto spazio per Scrat, lo scoiattolo innamorato dell'irraggiungibile ghianda.



"Cosa piace tanto? Credo che sia una serie nutrita di cose - dice ancora Bisio - ad esempio i temi fortissimi della famiglia e dell'amicizia, con il legame tra esseri che più diversi non si potrebbe e poi c'e' l'emozione dei disegni e l'avventura. I ragazzi come mio figlio che sono cresciuti film dopo film hanno sempre qualcosa da imparare. Inoltre la storia come quella del mondo è infinita e inesauribile. Potrebbero arrivare fino ad oggi con gli esodati".



Ma, chiosa Bisio, "è soprattutto una commedia e si sa, la commedia va sempre bene". Ricorda anzi che lui con il precedente episodio dell'Era Glaciale e Benvenuti al sud è nella top ten dei campioni di incassi. Ma ora che ha lasciato Zelig? "Prendo un anno sabbatico dalla tv - dice -: voglio tornare al teatro e sto preparando un one man show, ma se ne parla nell'autunno del 2013".



Torna anche Pino Insegno con Diego "la tigre cattiva, non piu' cattiva, che questo volta trova una fidanzata, Shira". Aggiunge Insegno: "Sono felice della squadra di attori di qualità scelti per il doppiaggio, tutti Enpals: io i film con i talent non li amo".



Infine Filippo Timi, all'esordio nel doppiaggio con il petulante mammuth Manny: "Io mi sento un mammuth, è stato un lavoro entusiasmante. Ma anche veramente difficile e non perché balbetto". A suo avviso il film piace "perché è epico, e perché alla fine il contenuto è serio, toccante. Un po' come il Piccolo Principe e questo è quello che lo rende una favola".