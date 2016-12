La minestra di fronte: Spaghetti con carciofi

foto Getty

- La ricetta degli Spaghetti con i carciofi, ispirata dal filmcon Massimo Troisi, è contenuta nel volume "" di(Cooper 2007)Spaghetti con i carciofiIngredienti:- 350 gr. di spaghetti- 4 carciofi- 250 gr. di pomodori da sugo (o pelati in scatola)- aglio, olio d'oliva, sale e pepePreparazione:Pulire i carciofi e tagliarli a spicchi. Rosolarli in un fondo d'olio con l'aglio. Aggiungere il pomodoro (i pelati, oppure la polpa ottenuta dopo aver pelato i pomodori da sugo e averne elimanati i semi). Salare e terminare la cottura. Cuocere la pasta in acqua salata e scolarla bene al dente. Condirla aggiungendo un filo d'olio crudo e spolverare di pepe.è autrice per Cooper della serie di volumi "Il gusto del cinema"