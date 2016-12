Arriva l'ultimo capitolo de "Il cavaliere Oscuro"

foto Ufficio stampa Correlati CATTIVO SUL SET 11:18 - In arrivo il terzo e conclusivo capitolo della saga di Christopher Nolan dedicata a Batman. Dal 29 agosto sarà infatti nelle sale "Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno", che vedrà l'eroe mascherato alle prese con un nuovo e potente nemico, il perfido Bane. Nel cast due new entry poi per quanto riguarda i cattivi: Tom Hardy (nei panni di Bane) e Anne Hathaway (Selina Kyle/Catwoman) con latex, orecchie e maschera di Catwoman. - In arrivo ildella saga didedicata a Batman. Dal 29 agosto sarà infatti nelle sale "", che vedrà l'eroe mascherato alle prese con un nuovo e potente nemico,. Nel cast due new entry poi per quanto riguarda i cattivi:(nei panni di Bane) e(Selina Kyle/Catwoman) con latex, orecchie e maschera di

Dopo la sparizione di Batman "l'attività criminale a Gotham City viene schiacciata dal peso del Dent Act, una legge anti crimine. Ma tutto cambia con l'arrivo di una astuta ladra con uno strano piano in mente. Molto più pericolosa, comunque, è la comparsa di Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham portano Bruce a uscire dal suo esilio. Ma anche se indossa nuovamente il mantello e il cappuccio, Batman questa volta potrebbe non essere abbastanza forte per fermare Bane".



Con questo film Nolan chiude la sua esperienza con l'uomo pipistrello durata ben tre episodi. "Proseguiamo seriamente gli eventi del film precedente - ha dichiarato Nolan - Sono passati otto anni dalla lotta col Joker e Batman è fuori dalla scena. Ma qualcosa nella vita di Bruce Wayne lo richiama in azione".



Batman, interpretato come sempre da Christian Bale, dovrà scontrarsi con il pericoloso Bane, ma nell'ultimo episodio conoscerà anche una ladra molto sensuale. "Per quanto riguarda Catwoman è molto iconica - sottolinea Bale - Ma tutte le perplessità sono crollate quando le abbiamo affrontate dal versante Selina Kays, una donna con una sincera afflizione. A quel punto l'iconografia diventa credibile. Il costume di Catwoman è molto sexy, ma ogni dettaglio è utilizzabile, anche i suoi micidiali tacchi".