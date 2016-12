La minestra di fronte: Pane e Panelle

foto Getty

- La ricetta di Pane e Panelle ispirata dal filmdiè contenuta nell'di(Cooper).Ingredienti:500gr di farina,1 litro e 1/2di acqua,olio, salefacoltativi semi di finocchietto.Preparazione:Sciogliere nell'acqua salata la farina di ceci mescolando molto bene. Con una frusta o con un cucchiaio di legno sciogliere eventuali grumi. Mettere quindi la pentola sul fuoco e lavorare a lungo l'acqua e farina finché il composto non abbia la consistenza di un impasto che si stacchi dai bordi della pentola. Nella ricetta palermitana si possono aggiungere semi di finocchietto.Quando l'impasto è pronto, bisogna toglierlo dal fuoco e tagliare lepanelle: fettine rettangolari o circolari di circa mezzo centimetro di spessore. Friggerle in olio bollente.Asciugate su una carta assorbente si mangiano anche condite con un po' di pomodoro o, come in Baarìa, dentro una "mafalda", cioé quella che a Roma si chiama sfilatino. Appunto pane e panelle...è autrice per Cooper della serie di volumi Il gusto del cinema