Da Brizzi a Zalone, le novità al cinema

Commedie, drammi e tante risate. Dai film di Bertolucci, Castellitto, Zalone, Sorrentino, Genovese, Moccia e Brizzi, al ritorno dei "Soliti idioti", l'animazione made in Italy di Iginio Straffi. Ma anche la nuova pellicola americana di Gabriele Muccino, "Playing the field" e il remake del cult "Gambit" scritto dai fratelli Coen. Medusa presenta il listino dei film della seconda parte del 2012 e del 2013. E ce n'è per tutti i gusti.

Già è richiesto da vari festival autunnali - assicura l'amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta - "Venuto al mondo" di Sergio Castellitto, dal romanzo di Margaret Mazzantini, con Penelope Cruz e Emile Hirsch. In prima fila per un debutto a Venezia o a Roma c'è anche "Gli equilibristi" di Ivano di Matteo, con Valerio Mastandrea e Barbora Bobulova. "E' una commedia tragica - dice Di Matteo - sui nuovi poveri, che da un'apparente stabilità per un soffio di vento possono ritrovarsi su un baratro".



Il ritorno al cinema di Bertolucci, "Io e te", dopo l'esordio a Cannes, sarà in sala il 26 ottobre. Checco Zalone, per la sua nuova commedia, che ha come titolo provvisorio "Ancora esisto", ha rinunciato all'uscita natalizia preferendo febbraio - marzo, lasciando spazio al compagni di scuderia (tutti produzione Taodue) Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con "I 2 soliti idioti", sequel del campione d'incassi dell'anno scorso. "Riprendiamo dall'ultima scena del primo film - dice Mandelli - e raccontiamo la ribellione all'Italia di questo periodo e ai tagli di Monti". Dovrebbe esordire a gennaio-febbraio la nuova commedia di Federico Moccia, "Universitari-Amori in corso".



"Protagonisti sono sei ragazzi che condividono lo stesso appartamento, fra futuro incerto, disillusioni e voglia di innamorarsi" dice Moccia, in fase di casting, che per un ruolo più adulto nella storia, vorrebbe ancora Raoul Bova. Sempre a inizio anno arriverà "Una famiglia perfetta" di Paolo Genovese, con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini e Micaela Ramazzotti: "Protagonista è un uomo potente e solo (Castellitto) che a Natale ingaggia una compagnia d'attori per recitare la famiglia perfetta che non ha - dice Genovese, reduce dal successo dei due Immaturi-. Avevo voglia di tornare a toni più caustici. I grandi incassi servono anche a darti la libertà di rischiare". Periodo d'uscita ravvicinato anche per "Playing the field", nuovo film made in Usa (dove uscirà a inizio dicembre) di Gabriele Muccino, con Gerald Butler, nei panni di un ex campione di calcio, papà separato, che fatica a trovare una strada. Nel cast anche Jessica Biel e Catherine Zeta Jones.



Si può pensare a un possibile debutto a Cannes per il nuovo film di Paolo Sorrentino, "La grande bellezza" (inizio riprese ad agosto), con Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli. La pellicola è descritta come "un film intenso e visionario ambientato a Roma". Il papà delle Winx, Iginio Straffi, proporrà in 2d e 3d "Gladiatori di Roma", doppiato da Luca Argentero, Laura Chiatti e Belen Rodriguez. Infine Brizzi, dopo "Pazze di me", commedia con Francesco Mandelli e Loretta Goggi, che uscirà a fine gennaio, preparerà per Natale 2013 "una commedia corale con tutte le star Medusa" dice il regista.