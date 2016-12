L'amore vero dura solo tre anni

foto Ufficio stampa Correlati UNO SCRITTORE DELUSO DALL'AMORE

FOTO DAL SET 10:42 - Esce nelle sale italiane il 27 giugno la commedia francese "L'amore dura tre anni" diretto da Frédéric Beigbeder, che sarà presentata alla 58esima edizione del Taormina FilmFest. Protagonista è il critico letterario Marc Marronier (Gaspard Proust) sicuro che anche l'amore ha una data di scadenza. Può durare al massimo tre anni, ossia il tempo che ha impiegato il suo matrimonio per andare allo sfascio! In anteprima a Tgcom24 una scena del film. - Esce nelle sale italiane il 27 giugno la commedia francese" diretto dache sarà presentata alla 58esima edizione del Taormina FilmFest. Protagonista è il critico letterario Marc Marronier () sicuro che anche l'amore ha una data di scadenza. Può durare al massimo tre anni, ossia il tempo che ha impiegato il suo matrimonio per andare allo sfascio!una scena del film.

L'altra protagonista è la moglie di Marc, Anne (Elisa Sednaoui) che gli ha preferito un nuovo compagno, uno scrittore di successo. Per ripicca e per sfida, Marc si getta a capofitto nella scrittura di un cinico pamphlet contro l’amore. Nello stesso momento, la sua vita viene scossa dall’incontro con l’irresistibile Alice (Louise Bourgoin). Poco a poco, le sue certezze cominciano a vacillare e capisce che deve rimettere in discussione tutto ciò che ormai aveva dato per assodato nel suo manuale sull'amore, sul sesso e sui legami affettivi.



"Elisa a volevo sin dall’inizio. - rivela il regista - Ma lei è stata difficile da convincere. Ci ho messo quattro anni. Ogni volta, mi diceva che il progetto le piaceva, ma aveva sempre qualcos’altro da fare. Credo anche che bisognasse rassicurarla e, anche se si trattava di un primo film, capiva che avevo già una certa esperienza di palcoscenico. E poi avevamo fatto assieme Le Grand Journal e condividevamo lo stesso humour. Credo che sia stata la mia insistenza ad averla convinta. Lei è stata la mia prima scelta e io sono riuscito a conquistarla per sfinimento. Le donne apprezzano gli uomini che insistono! Sono molto felice del risultato. Secondo me, non c’erano altre attrici francesi in grado di regalare questa performance «alla Cameron Diaz », così divertente, intelligente e sexy allo stesso tempo. Nelle situazioni più buffe sa mantenere una vera eleganza. E sa farci passare dalle risate alle lacrime in pochi secondi".