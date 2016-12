Sacha Baron Cohen, "Il Dittatore" che fa ridere

foto Ufficio stampa Correlati LA CLIP ESCLUSIVA PER TGCOM24 14:44 - Non risparmia davvero niente e nessuno. Dittatori tutti petrolio, ricchezza, barbarie e armi nucleari nei granai. Ma anche gli stati democratici che sembrano essere l'opposto. E' davvero cattivo "Il dittatore" di Larry Charles, il film con Sacha Baron Cohen nelle sale da venerdì 15 giugno. Dopo Borat, kazako sorpreso dai costumi americani e Bruno, giornalista di moda omosessuale, il nuovo personaggio è un miscuglio ironico tra Gheddafi e Saddam Hussein. - Non risparmia davvero niente e nessuno. Dittatori tutti petrolio, ricchezza, barbarie e armi nucleari nei granai. Ma anche gli stati democratici che sembrano essere l'opposto. E' davvero cattivo "" di, il film connelle sale da venerdì 15 giugno. Dopo, kazako sorpreso dai costumi americani e, giornalista di moda omosessuale, il nuovo personaggio è un miscuglio ironico tra Gheddafi e Saddam Hussein.

Un dittatore al quale non mancano, allo stesso tempo, spirito e ingenuità. Campione nel suo Paese di tutto il possibile, Aladeen crede più che nel suo Dio, nelle bombe atomiche. Ma ha un nemico in casa. Ovvero il consigliere e zio Tamir (Ben Kingsley), capo della polizia e procacciatore personale di ragazze.



Sarà proprio Tamir ad utilizzare un sosia del dittatore per aprire finalmente al business, in tutte le sue forme, l'integralista stato nord-africano di Wadiya. Comunque, quando si ritrova a New York, per cercare di sventare questo complotto, il vero Aladeen, si imbatte, come per una legge del contrappasso, in una donna (Anna Faris) la più lontana possibile da lui.



Si trova infatti ad avere una relazione con Zoey, una ragazza non solo pelosa e in odor di lesbo, ma anche altruistica proprietaria del Collettivo Terra Libera, negozio molto alternativo di cibi organici a Manhattan.