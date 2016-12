Tom Cruise è un rocker maledetto

foto Ufficio stampa Correlati LE FOTO DAL SET 14:16 - Chioma leonina, bandana e tattoo. Tom Cruise presta i suoi muscoli a una rockstar trash degli anni Ottanta in "Rock of Ages" (dal 20 giugno nelle sale italiane). Nei panni di Stacee Jaxx, il 50enne attore si può ancora permettere strizzati pantaloni di pelle e una capigliatura da agitare al ritmo della chitarra. La storia è tratta dall'omonimo musical di Broadway in cui una ragazza di provincia arriva a Los Angeles e si innamora di un aspirante cantante. bandana e tattoo.presta i suoi muscoli a una rockstar trash degli anni Ottanta in "" (dal 20 giugno nelle sale italiane). Nei panni di, il 50enne attore si può ancora permettere strizzati pantaloni di pelle e una capigliatura da agitare al ritmo della chitarra. La storia è tratta dall'omonimo musical di Broadway in cui una ragazza di provincia arriva a Los Angeles e si innamora di un aspirante cantante.

Siamo nel 1987 nella Los Angeles dei club musicali di Sunset Boulevard. Qui una ragazza di provincia, Sherrie (Julianne Hough), e un ragazzo di città, Drew (Diego Boneta, cantante al suo esordio cinematografico) si incontrano per realizzare i loro sogni a Hollywood. Insieme a questa coppia, che insegue il successo, un cast stellare composto da Alec Baldwin, Russell Brand, Paul Giamatti, Mary J. Blige, Malin Akerman e Catherine Zeta-Jones. E appunto, nel ruolo del dio del rock, il cantante degli "Arsenal" Stacee Jaxx, ovvero un Cruise.



"Trovo fantastico - sottolinea il regista Adam Shankman - il modo in cui Tom è riuscito a evocare parecchi mostri sacri del rock anni 80 senza rifarne nessuno: il suo è un personaggio unico, originale. E, nello stesso tempo, un concentrato di tutte le stelle di quel periodo". La Hough, giovanissima e grintosa, ricorda il momento in cui si è ritrovata per la prima volta davanti Cruise, a torso nudo e con una scimmia sulle spalle: "Stavo per svenire realmente".



Nel cast non manca una vera stella della musica: è Mary J. Blige, la signora da 50 milioni di dischi venduti. In "Rock of Ages" interpreta la tenutaria di uno strip-tease: "Il mio cameo è un omaggio a chi mi ha aiutata a diventare chi sono". Frase cult del film, quella che dice una timorata signora alle sue bacchettone amiche parlando di Stacee Jaxx: "Quest'uomo sputa fuori tre cose: sesso, musica detestabile, e ancora sesso".