Hathaway: "Così mi sono tagliata i capelli"

Anne Hathaway ha tagliato completamente la folta e lunga chioma di ricci per la parte di Fantine nel film musicale "Les Miserables". "Sono soddisfatta della mia nuova immagine, quando mi guardo sono contenta, l'ho fatto per un film e mi piaccio con i capelli corti", ha detto l'attrice alla rivista "Vulture", rivelando di non aver avuto problemi a rispettare le esigenze di copione.

Anne ha raccontato anche che quella stessa parte è stata interpretata da sua mamma da quando era ragazzina, "tutt'ora è in tour nazionale con il ruolo di Fantine, quindi è stato un ruolo molto importante nella mia infanzia".



Il film vede per Anne la sfida del canto, inizialmente ha rivelato di aver avuto alcune riserve nel cantare il leggendario brano di Fantine "I dreamed a dream". "Ne abbiamo discusso già da prima che entrassi nel film", ha spiegato Anne spaventata dal brano famosissimo in tutto il mondo.



Ad incoraggiarla ci ha pensato il regista, Tom Hooper, che le ha detto di pensare alla canzone "come se non fosse mai stata cantata e non l'avesse mai sentita prima".