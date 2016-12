"Hunger Games" trionfa agli Mtv Movie Awards

foto Ap/Lapresse Correlati CHE SPETTACOLO!

CALCI SUL PALCO 12:56 - Hanno conquistato (per la quarta volta di seguito) il premio per il "miglior bacio", ma Robert Pattinson ha lasciato sola la sua Kristen Stewart sul palco. Agli "Mtv Movie Awards", "Breaking Dawn Parte 1" ha trionfato anche nella categoria "miglior film dell'anno", ma a vincere tutto il resto ci ha pensato la pellicola-rivelazione "Hunger Games". Lo show ha regalato momenti divertenti con Charlize Theron che ha preso a calci Michael Fassbender.

Anche quest'anno, al Gibson Amphitheatre di Universal City in California, presentati dall'attore e comico Russel Brand, gli "Mtv Movie Awards" hanno premiato i momenti più particolari, divertenti o scatenati dei film di maggior successo. Peccato che Pattinson abbia preferito guardare da casa lo show, così la bella fidanzata ha ritirato da sola i riconoscimenti per la saga di vampiri.



La vera rivelazione, però, è stata la saga "Hunger Games" che su 8 nomination ha conquistato ben 4 premi: Jennifer Lawrence premiata come "Migliore interprete femminile", Josh Hutcherson per quella maschile, e ancora "Miglior trasformazione" e "Miglior combattimento".



Per quest'ultima categoria, ad aggiudicarsi la statuetta sono stati i protagonisti (Hutcherson-Lawrence), ma nel presentarli Theron e Fassbender hanno mimato sul palco un combattimento. Regalando un momento divertentissimo.



Poco è rimasto per gli altri film candidati: "Harry Potter" ha ottenuto il premio per il miglior cast, Jennifer Aniston il "Best On-Screen Dirtbag", ovvero miglior "farabutto sullo schermo", per il suo ruolo odioso in "Horrible boss", Shailene Woodley il "secchiello" per la migliore prima performance per la sua interpretazione in "Paradiso Amaro", il film indipendente che vedeva protagonista George Clooney.



Brand, mattatore della serata, ha confermato il suo umorismo al limite dell'oltraggioso esordendo con una battuta sul suo ormai finito matrimonio con Katy Perry: "L'ultima volta che sono stato agli MTV Movie Awards ho finito per sposare qualcuno che era alla cerimonia, quindi stasera terrò gli occhi aperti, alla ricerca della mia prossima moglie".





