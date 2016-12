Arriva "Lorax", il cartoon ecologista

foto Ufficio stampa Correlati DE VITO NEL MONDO DI LORAX

12:29 - Visionario ed ecologista, colorato e politico, "Lorax - Il guardiano della foresta" arriva nelle sale italiane l'1 giugno. A doppiare il protagonista è Danny De Vito, che racconta il mondo di Lorax anche in un video che Tgcom24 vi offre in esclusiva. Marco Mengoni presta invece la voce al cattivo Onceler. Il cartoon narra il viaggio di un 12enne alla ricerca dell'Albero di Truffula, che gli permetterà di conquistare il cuore della ragazza che ama.

Girata in 3D e costata 70 milioni di dollari (già recuperati solo nel primo week end di programmazione negli Usa), questa favola green - nata dai creatori di "Cattivissimo me" e dalla fantasia del Dr. Seuss - racconta la storia di Ted (doppiato negli Usa da Zac Efron), un ragazzino che vive con la nonna a Thneedille, una cittadina artificiale e plastificata in ogni dettaglio.



Qui, come in un enorme centro commerciale, da cui è assolutamente proibito uscire, gli abitanti sono condannati a una vita fatta di vegetali gonfiabili e disegnati dove tutto viene venduto, anche l'aria che si respira. Quando Audrey (che negli Usa è Taylor Swift), la giovane di cui è innamorato gli parla del suo desiderio più grande, e cioè vedere per la prima volta nella sua vita un albero vero, Ted evade dalla sua prigione e parte alla ricerca di Onceler, il vecchio che in gioventù per cupidigia ha abbattuto tutti gli alberi della valle facendo arrabbiare Lorax.



E il piccolo e buffo guardiano della foresta, che è l'anima ironica e un po' rabbiosa della storia, vanta il contributo determinante di De Vito, che grazie a un bel lavoro delle squadre di doppiaggio dei vari Paesi, riesce a dar voce al personaggio oltre che, in inglese e italiano, anche in tedesco, russo e spagnolo. Il tema ecologico lo era molto meno 40 anni fa, quando Lorax fu scritto.



"A quei tempi c'è chi vide il libro come un attacco all'industria e ancora oggi in Usa c'è chi vorrebbe le coscienze addormentate" spiega Danny. Dal canto suo Mengoni, alla sua prima come doppiatore, assicura: "Il mio è un personaggio cattivo che ha una bipolarità. Sotto sotto è un sensibile, è un buono insomma. Lui che distrugge tutto alla fine ha la chiave per risolvere il problema che ha creato".