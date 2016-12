Michelle Williams regala una Marilyn mai vista

foto Ufficio stampa Correlati COME DUE GOCCE D'ACQUA

Il film è ambientato all'inizio dell'estate del 1956 la star americana Marilyn Monroe metteva piede sul suolo inglese per la prima volta. In luna di miele con il marito, il famoso drammaturgo Arthur Miller. La Monroe era andata in Inghilterra per girare "Il principe e la ballerina", il film che doveva interpretare al fianco di Sir Laurence Olivier, leggenda del teatro e del cinema inglese, e che del film era il regista e il protagonista.

Il film è ambientato all’inizio dell’estate del 1956 la star americana Marilyn Monroe metteva piede sul suolo inglese per la prima volta. In luna di miele con il marito, il famoso drammaturgo Arthur Miller. La Monroe era andata in Inghilterra per girare "Il principe e la ballerina", il film che doveva interpretare al fianco di Sir Laurence Olivier, leggenda del teatro e del cinema inglese, e che del film era il regista e il protagonista.



Quella stessa estate il ventitreenne Colin Clark era per la prima volta nella sua vita su un set cinematografico. Appena laureato ad Oxford, Clark, che aspirava a diventare un regista, aveva trovato un modesto impiego sul set de Il principe e la ballerina. Quarant’anni dopo Clark ha raccontato la sua esperienza di quei sei mesi di riprese in un’autobiografia in forma di diario dal titolo "The prince, the showgirl and me". Ma nel resoconto di Clark manca una settimana. E’ stato solo alcuni anni dopo che Clark ne ha rivelato il perché. Nel suo secondo libro, intitolato "My Week with Marilyn", racconta infatti la vera storia della magica settimana che aveva trascorso da solo con la più grande star del mondo: Marilyn Monroe.



Per Michelle Williams la possibilità di interpretare il ruolo della Monroe era importante anche a livello personale: “Sono cresciuta con il suo poster in camera. Ma sono sempre stata attratta di più dalla vita privata di Marilyn, dalla vera Marilyn, la Marilyn prima di 'Marilyn'. Anche da ragazzina non ero tanto interessata alla sua personalità pubblica, quanto a ciò che c’era dietro la sua immagine”.



Anche se apparentemente la Williams interpreta sullo schermo un’unica donna, in realtà riesce a impersonare i tre distinti “ruoli” nei quali si muoveva la famosa attrice: Marilyn Monroe, la star del cinema internazionale; la donna vulnerabile e insicura battezzata e cresciuta con il nome di Norma Jeane Baker; ed Elsie, la showgirl ingenua protagonista del film di Olivier.



La Williams è davvero convinta del talento della Monroe e di quanto le sue interpretazioni appaiano oggi moderne: “Lei voleva ruoli drammatici ma io la preferisco nelle commedie, e la sua presenza ne Il principe e la ballerina fa sparire completamente dallo schermo il resto del cast. Sono tutti rigidi, manierati, arcaici e inavvicinabili, mentre se lei facesse quel film oggi non ci sarebbe niente nella sua performance fuori moda o appassito. Lei è molto reale, attuale e bellissima”.