Robert Pattinson pazzo capitalista a Cannes

DIVO SUL RED CARPET 17:22 - L'atteso "Cosmopolis" con Robert Pattinson per la regia di David Cronenberg sbarca a Cannes. L'ex vampiro di "Twilight" è sulla Croisette già da un paio di giorni per accompagnare la sua fidanzata Kristen Stewart alla presentazione di "On the road" di Walter Salles. La fine del capitalismo è al centro del nuovo lavoro di Cronenberg e attraversa con spirito critico i rapporti umani e la società contemporanea. - L'attesoper la regia di David Cronenberg sbarca a Cannes. L'ex vampiro diè sulla Croisette già da un paio di giorni per accompagnare la sua fidanzataalla presentazione di "On the road" di Walter Salles. La fine del capitalismo è al centro del nuovo lavoro di Cronenberg e attraversa con spirito critico i rapporti umani e la società contemporanea.

Il film è un adattamento per il grande schermo del romanzo dell'americano Don DeLillo pubblicato nel 2003, che risulta profetico alla luce degli eventi recenti come il movimento di 'Occupy Wall Street' dello scorso autunno, protesta pacifica di denuncia degli abusi del capitalismo finanziario. David Cronenberg era talmente ispirato nell'adattare il romanzo, che ha scritto la sceneggiatura in soli 6 giorni. "E' un tema importante che non ho mai veramente affrontato: il denaro. Il potere dei soldi e il modo in cui plasma il mondo", ha detto il regista. "Per parlarne - ha spiegato - non ho avuto bisogno di fare ricerche specifiche sul mondo della finanza. Vediamo i suoi rappresentanti dappertutto". Non è una novità per il regista affrontare temi a sfondo sociale nei suoi film, legati a dei personaggi affascinanti e problematici.



La violenza è mostrata come una riflessione sul rapporto con se stessi, con gli altri e con la società in generale. L'identità dei personaggi è complessa come in "Eastern promises" e "History of violence". Nel film, il regista ha guidato gli attori in una recitazione istintuale, "interamente basata su sensazioni e non su idee", ha commentato l'attore Robert Pattinson, che interpreta un ragazzo miliardario mago dell'alta finanza newyorkese, quando la Grande Mela è nel pieno caos. Un soggetto che predispone a riflettere sul mondo che cambia con uno stile cinematografico che mescola generi diversi per sottolineare il turbamento.