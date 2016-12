Nicole Kidman, femme fatale a Cannes

foto Ap/Lapresse Correlati STELLA DEL RED CARPET

PER LA DUNST CONFERENZA CON... TOCCATINA 15:07 - Nicole Kidman, Matthew McConaughey e Zac Efron sono le superstar del thriller erotico in concorso al Festival di Cannes "The Paperboy" di Lee Daniels. Tutto ruota attorno a una donna misteriosa Charlotte Bless (Nicole Kidman) che difende un detenuto. La Kidman è presente anche nel film fuori concorso "Hemingway&Gellhorn" in cui è la corrispondente di guerra Martha Gellhorn. sono le superstar del thriller erotico in concorso aldi Lee Daniels. Tutto ruota attorno a una donna misteriosa Charlotte Bless (Nicole Kidman) che difende un detenuto. La Kidman è presente anche nel film fuori concorso "" in cui è la corrispondente di guerra Martha Gellhorn.

"The Paperboy" segue le vicende di due fratelli: Ward Jansen (interpretato da Matthew McConaughey), giornalista del prestigioso quotidiano The Miami Times, e Jack Jansen (interpretato da Zac Efron), studente fallito che ha appena abbandonato gli studi ed è tornato a vivere in una cittadina della Florida insieme allo smidollato padre, W.W. Jansen (Scott Glenn).



Quando Ward arriva in città accompagnato dal suo collega Yardley Acheman (David Oyelowo), per fare delle ricerche per un articolo, chiede al fratello Jack di accompagnarlo in giro. Il vero motivo della visita di Ward è Charlotte Bless (Nicole Kidman), una donna misteriosa e solitaria che tiene una corrispondenza regolare con i prigionieri detenuti nel braccio della morte; la donna sostiene che il detenuto Hillary Van Wetter (John Cusack), rivoltante cacciatore di alligatori di una località sperduta della regione, sia stato condannato ingiustamente.



Con il procedere delle ricerche, il viaggio dei due fratelli si rivela pieno di insidie e tradimenti. L’unico elemento costante dell’avventura è l’esistenza di questa bellissima e misteriosa donna che s’innamora degli assassini e la cui passione causerà la rovina di tutti.



Parlando del film, il regista Lee Daniels commenta: “Mi sento profondamente onorato per avere avuto il privilegio di lavorare con un cast di questo genere perché grazie a loro i poco convenzionali personaggi del romanzo hanno preso vita sullo schermo. Devo ammettere che con le loro interpretazioni sono andati tutti al di là delle mie più rosee aspettative e non vedo l’ora di mostrare al pubblico il nostro lavoro!”.



KIDMAN: "AMO I RUOLI PERICOLOSI"

"Amo i ruoli pericolosi - ha detto la Kidman, raggiante in abito arancio - faccio l'attrice per questo, per essere sorpresa dai film e dai personaggi che interpreto". Nel film tra le molte scene di sapore erotico ce n'è una in particolare in cui provoca a distanza nel parlatorio l'orgasmo al marito in carcere. "Sembrerà strano, ma la scena non è stata così difficile. Non ho avuto esitazioni in nessuna delle posizioni provocanti che dovevo avere in questo film". La Kidman ha raccontato come si sta su un set di un film indipendente: "Spesso ho dovuto fare tutto da sola, avevo il bagno pieno di make-up e ciglia finte, provavo i vari look del personaggio, scattavo le foto e le mandavo a Daniels per sapere se li trovava giusti. Fare un film così è anche molto emozionante".