DiCaprio negli anni '20 per "Il grande Gatsby"

Si respira tutto lo sfrontato mondo degli anni '20 nel primo trailer ufficiale de "Il grande Gatsby", versione 3D dell'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald. A fare da colonna sonora al teaser "No Church in the Wild", firmata a quattro mani da Jay-Z e Kanye West. Protagonista indiscusso è Jay Gatsby, che nel film ha il volto di Leonardo DiCaprio, un ricco rampollo di New York abituato al lusso e alla bella vita.

Alla regia Baz Luhrmann che, dopo aver lavorato con DiCaprio in "Romeo+Giulietta", torna a dirigerlo per la versione 3D del romanzo di Fitzgerald, rifacensosi liberamente al Gatsby portato sul grande schermo nel 1974 da Robert Redford.



Un ruolo intenso per DiCaprio che, dopo aver dato vita al primo capo della FBI in "J. Edgar", punta all'Oscar con un altro personaggio ricco di sfumature. Nel cast anche Tobey Maguire (nel ruolo dell'amico Nick), Carey Mulligan (l'affascinante Daisy) e Joel Edgerton (nei panni di Tom, il marito di Daisy).



I destini dei personaggi ruotano tutti intorno al misterioso personaggio di Jay Gatsby, un ricco rampollo di Long Island che organizza per i suoi ospiti party grandiosi, ma che nessuno ha mai incontrato di persona. Una figura che sfiora il mito, quindi, ma che diventerà reale grazie all'amore di Daisy, una giovane ereditiera già sposata con un altro uomo.