"Men in Black 3", tornano gli acchiappa-alieni

foto Da video Correlati CLIP IN ANTEPRIMA

10:38

- Scopri in esclusiva per Tgcom24 le prime immagini tratte da "", in uscita al cinema il prossimo 23 maggio. Tra fenomeni paranormali e alieni, il terzo capitolo della saga vedrà di nuovo in azione la strana coppia formata dall'agente J () e dall'agente K (). Questa volta - per salvare l'universo e la vita del collega - J sarà costretto a viaggiare a ritroso nel tempo, fino al cuore degli anni '60.