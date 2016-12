"Dracula 3D" fa flop a Cannes

foto LaPresse Correlati STAR SULLA CROISETTE

Pochi applausi e, addirittura, qualche risata alla proiezione stampa di "Dracula 3D", il film horror di Dario Argento presentato fuori concorso alla 65esima edizione del Festival di Cannes. Il film non convince i giornalisti che hanno trovato "esilaranti" alcuni degli effetti speciali utilizzati in alcune scene. Il regista però non si scompone: "Il mio è un Dracula feroce, non quello giovanile di Twilight".

Tanti gli effetti speciali (che non sono piaciuti alla stampa) con un Dracula che si trasforma prima in gufo, poi in lupo, infine, proprio come un vero demone, in uno sciame di mosche. Un lungometraggio girato in inglese tra sangue, teste mozzate, brandelli di carne strappati a morsi: "Questa tecnologia ti dà tutta una prospettiva diversa, una diversa profondità che ha la sua efficacia, modernizza il tutto".



Argento racconta di aver immaginato un vampiro più rispondente alla visione classica: "Volevo insomma recuperare quello davvero cattivo, quello che faceva paura davvero". Asia nel film interpreta la vampira Lucy, un'amica di Mina (Marta Gastini) moglie del vampiro reincarnata: "Sono uno spirito libero e selvaggio, in contatto con la natura, proprio come sono nella vita. Una che inizialmente sembra innocente, ma non lo è affatto. Anzi, sarò proprio io a far risvegliare la sessualità a Dracula".



Un "Dracula 3D" ad alto tasso erotico con scene di nudo che ricordano lo spirito dei B-movie italiani, anni Settanta: "E' erotico questo film? Non so dirlo, ma è sicuramente sensuale e feroce" dice il maestro italiano del cinema horror.