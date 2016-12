Cannes, la vera stella è Nanni Moretti

- Tiepidi consensi al film "" di, una standing ovation per il presidente di giuriae la consueta sfilata di star sul red carpet. Si è aperta così la 65.ma edizione del. Moretti, che ha fatto il suo discorso in francese, non ha mancato di tirare indirettamente una frecciata all'Italia. "Grazie a questo paese - ha detto - che contrariamente agli altri riserva spazio importante al cinema".

Sfilata di volti celebri ma assenza di veri superdivi che rubassero la scena. Che quindi se l'è presa Moretti. Un montaggio con spezzoni dei suoi film ha preceduto l'ingresso del presidente della giuria salutato all'arrivo da una sincera ovazione, guidata da, i due protagonisti del film di Anderson.Il regista italiano ha ricambiato, parlando in francese: "Per me è un onore, un privilegio e una responsabilità fare il presidente della giuria" ha detto esprimendo la sua gratitudine al paese che lo ha cinematograficamente adottato e al festival di cui è con i suoi film un habituéLungo la Montee tutto un fruscio di abiti belli: lo stilistanon ha fatto mancare il suo tocco e anziche' lo smoking ha indossato sotto la giacca scura pantaloni a zampa larghissima, eco della sua passione per il look marina.ha confermato la sua ben nota vocazione peplum con veli plissettati svolazzanti fino ai piedi e declinati sul verde acqua. Si sono distinte:scollata in celeste,con un trionfo di pizzi e rose con lo strascico, l'androginain elegante abito sirena con collo rigido,in verde trendy. Presenti anche il produttore Jeffrey Katzenberg eIl film di Wes Anderson, che ha lasciato perplessa la stampa , è una favola colorata sul mondo degli adulti e dei ragazzini, tra la poesia del primo amore di Suzy (Kara Hayward) e Sam (Jared Gilman), che programmano meticolosamente una fuga per scaldarsi i loro cuori inquieti e solitari, mentre tra genitori, poliziotti, capi boy scout regnano bugie, fallimenti e incomunicabilità che neppure il megafono con cui la madre di Suzy (Frances McDormand) parla con il maritoriesce a risolvere.