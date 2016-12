Tiepidi applausi per Wes Anderson

foto Ap/Lapresse Correlati TRA MONDANITA' E "REALITY" 15:18 - Timidi applausi alla prima stampa di "Moonrise Kingdom" di Wes Anderson, film in concorso alla 65esima edizione del Festival di Cannes e che apre la manifestazione. Supercast con Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, i fedelissimi Bill Murray e Jason Schwartzman per raccontare la storia surreale e barocca di un amore tra due 12enni in fuga dalle loro case per coronare un amore bizzarro mentre un'intera comunità si mobilita per cercarli. - Timidi applausi alla prima stampa di "" di, film in concorso alla 65esima edizione deldie che apre la manifestazione. Supercast con, i fedelissimiper raccontare la storia surreale e barocca di un amore tra due 12enni in fuga dalle loro case per coronare un amore bizzarro mentre un'intera comunità si mobilita per cercarli.

Intanto sulla croisette il "dittatore" Baron Cohen ha creato un "ingorgo". Ovvero una tenda berbera, con tanto di assembramento di fotografi e cameramen: il comico inglese è apparso di buon mattino sulla Croisette davanti all'hotel Carlton, barba lunga, occhiali scuri e divisa militare alla Gheddafi, conciato come il personaggio che interpreta nel film omonimo in uscita in Italia il 15 giugno, ispirato a Saddam Hussein.



Per lanciare il film di Larry Charles, il comico in sella ad un dromedario si è messo a sfilare provocando un ingorgo, con le guardie del corpo intorno, nella già congestionata strada che porta al Palais du cinema. Di certo non è passato inosservato.