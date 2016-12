Cavill e Willis, padre e figlio in fuga e disperati

foto Ufficio stampa Correlati I SEGRETI DAL SET

CLIP IN ESCLUSIVA 08:20 - Protagonista di "La luce fredda del giorno", al cinema dal 18 maggio, è il giovane uomo d'affari Will Shaw (Henry Cavill) che arriva in Spagna per una vacanza in barca con la sua famiglia. Il ragazzo non è tranquillo infatti la sua azienda ha difficoltà economiche e i rapporti con il padre Martin (Bruce Willis) non sono dei migliori. Ma la famiglia di Will viene rapita da agenti segreti impegnati a recuperare una misteriosa valigetta. - Protagonista di "", al cinema dal 18 maggio, è il giovane uomo d'affariche arriva in Spagna per una vacanza in barca con la sua famiglia. Il ragazzo non è tranquillo infatti la sua azienda ha difficoltà economiche e i rapporti con il padrenon sono dei migliori. Ma la famiglia di Will viene rapita da agenti segreti impegnati a recuperare una misteriosa valigetta.

Will si ritrova a dover scappare. La sua vita viene sconvolta nel momento in cui il padre Martin riappare, rivelando di essere un agente sotto copertura, invischiato in una ragnatela di segreti e bugie che vede protagonisti vari governi. Will deve trovare il modo di salvare la sua famiglia.



Con i rapitori impegnati nel conto alla rovescia, la polizia spagnola che gli sta con il fiato sul collo per un omicidio che non ha commesso e diversi killer statunitensi alle costole, Will fugge attraverso Madrid, sforzandosi di far luce su questa cospirazione, in un labirinto degno delle antiche strade della città. Di chi si può fidare? Dove si trova la misteriosa valigetta, che sembra essere la chiave per salvare la sua famiglia e riportarla a casa? In cerca di risposte, Will incontra Lucia (Verónica Echegui), una sorellastra che non sapeva di avere e che ha intenzione di aiutarlo. Uniti dalla loro perdita comune, questi fratelli si rivelano un osso duro, ma riusciranno a superare gli ostacoli che incontreranno prima che sia troppo tardi?



La fredda luce del giorno vede protagonisti, oltre a Henry Cavill e Bruce Willis, anche Sigourney Weaver e gli attori spagnoli Verónica Echegui e Oscar Jaenada.