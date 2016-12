Dario Bandiera: "Il mio amore con il... toro"

foto Ufficio stampa Correlati AL CINEMA SBARCANO DODICI FILM

Lei, lui e... il toro. E' la storia che vede protagonista Dario Bandiera in "Workers", una commedia in tre episodi che vuole dimostrare una cosa: i disoccupati sono disposti davvero a tutto pur di lavorare. "E' un film davvero particolare e originale - dice Bandiera a Tgcom24 -, finalmente qualcosa di diverso e molto divertente". E la tv? "Ci tornerò il giorno in cui mi daranno un programma tutto mio".

I due proprietari dell'agenzia interinale "Workers" (Alessandro Bianchi e Michelangelo Pulci) ne vedono di tutti i colori e talvolta si imbattono in storie eclatanti, come quella di Giacomo (Alessandro Tiberi), bamboccione alle prese con Mario (Francesco Pannofino), un invalido insopportabile, o Alice (Nicole Grimaudo), truccatrice che sogna Hollywood e si trova truccare... i cadaveri. E poi c'è Italo (Dario Bandiera) che lavora in un allevamento di tori ed è innamorato di Tania (Daniela Virgilio).



Cosa ti ha colpito di più nel soggetto di "Workers"?

Sin da quando me lo hanno proposto, l'originalità delle storie. Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato "finalmente una cosa diversa!". Nonostante sia un film a episodi come oggi si fa forse un po' troppo spesso questo è davvero particolare.



Nel tuo caso specifico ti trovi ad avere a che fare con un toro innamorato... di te!

Il mio lavoro è quello di raccogliere lo sperma dei tori, e con il toro in questione nasce un rapporto particolare, decisamente stretto. E quando capisce che sono preso da una ragazza, inizia a essere geloso e non fa più quello che dovrebbe, fa lo scontroso... insomma, tutto molto divertente.



Per quanto ti riguarda una costante sono i film a episodi ma anche ruoli con un tocco di romanticismo...

Noto che la maggior parte delle commedie hanno poi una storia d'amore dentro. Non so se un caso ma alla fine io mi ci trovo dentro. E se non c'è una storia d'amore c'è un po' di sesso...



Mi auguro che in questo caso le scene di sesso siano con Daniela Virgilio e non con il toro...

Sì, assolutamente, in questo caso la partner è stata Daniela. Ma non sottovalutare il ruolo del toro. Ci sono alcune scene in cui mi lecca, si struscia. Le scene veramente preoccupanti da girare sono state quelle con lui. Era un toro enorme di nome Ramon, solo il nome incuteva timore, invece era di una dolcezza infinita.