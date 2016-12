Tom Cruise tutto muscoli e tattoo

foto W Magazine 12:05 - Tatuaggi, muscoli e rock. Questi gli ingredienti di "Rock of Ages", il musical-omaggio agli anni Ottanta di Adam Shankman ("Hairspray"), che porta sul grande schermo un Tom Cruise decisamente trasgressivo. Protagonista della vicenda Stacee Jaxx, un cantante rock provocatorio, che passa le sue lunghe notti tra groupies disinibite ed eccessi di ogni genere. Nel cast Zeta-Jones, Alec Baldwin e anche la cantante Mary J. Blige - Tatuaggi, muscoli e rock. Questi gli ingredienti di "", il musical-omaggio agli anni Ottanta di Adam Shankman ("Hairspray"), che porta sul grande schermo undecisamente. Protagonista della vicenda Stacee Jaxx, un cantante rock provocatorio, che passa le sue lunghe notti tra groupies disinibite ed eccessi di ogni genere. Nel cast Zeta-Jones, Alec Baldwin e anche la cantante Mary J. Blige

Su "W Magazine" Cruise si atteggia come il suo personaggio, mettendo in mostra un fisico mozzafiato, nonostante i 50 anni. Capelli lunghi, tatuaggi in bella vista e smalto nero sulle unghie per il divo di Hollywood, che si lascia stuzzicare da due ragazze provocanti, anche loro in pieno stile Eighty.



"Rock of Ages" prende spunto dall'omonimo musical di Broadway e vanta una colonna sonora d'eccezione. Un tributo alla storia del rock, raccontata attraverso i grandi successi di Def Leppard, Poison, Twisted Sister, Bon Jovi e Whitesnake, solo per citarne alcuni.