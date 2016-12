Si alza il velo sul nuovo Spiderman

foto Ufficio stampa Correlati INSEGUIMENTI E SORPRESE

16:22

- L'uscita è prevista per il 4 luglio, ma la campagna di lancio per il nuovo "The Amazing Spiderman" è partita. Ecco quindi arrivare il terzo trailer, questa volta decisamente più esplicativo di quanto i fan vedranno sul grande schermo: vengono presentati tutti i personaggi e le prime immagini dei combattimenti con Lizard, il nemico scelto per questa nuova trasposizione cinematografica del personaggio dei fumetti.