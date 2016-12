"The Avengers", incassi da supereroi

foto Dal Web Correlati SCARLETT, SOTTO LA TUTA NIENTE

09:21 - Mega record per "The Avengers", campione d'incassi di sempre nei primi tre giorni di programmazione nelle sale di Stati Uniti e Canada. Secondo il box office ha incassato 200.3 milioni di dollari nel weekend, superando così il primato che apparteneva all'ultimo capitolo di "Harry Potter - I doni della Morte - Parte 2" che si era fermato a 168.6 milioni di dollari.

Le cifre poi aumentato se si aggiungono gli incassi ottenuti al di qua dell'oceano: altri 151 milioni che portano così il totale del fine settimana a 441.5 milioni di dollari, il che significa 641 milioni nella settimana e mezza in cui il film è stato nelle sale.



E' proprio il caso di dire che l'idea dei produttori di mettere insieme il gruppone di supereroi ha pagato. Basti pensare che in questi pochi giorni "The Avengers" ha incassati più di "Capitan America", "Iron Man" 1 e 2 e "Thor" messi insieme.



Un'anteprima con il botto di quella che si preannuncia un'estate cinematografica all'insegna del supereroe. Infatti il 3 luglio uscirà il nuovo "Spiderman", seguito il 20 da "The Dark Knight Rises", terzo capitolo della trilogia di Batman diretta da Cristopher Nolan. Battere il record di "Avengers" sarà difficile, ma le carte per giocarsi la partita ci sono tutte.