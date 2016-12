Ceccarelli-Inaudi e quella scena di sesso lesbo

foto Ufficio stampa Correlati UN SET ROVENTE 08:15 - Sul set si sono cercate, sfiorate, toccate e - complice una bottiglia di champagne - hanno fatto anche sesso. Sandra Ceccarelli e Francesca Inaudi sono Lucia e Lea, le due protagoniste di "Il richiamo", film diretto da Stefano Pasetto. Al centro della vicenda la travagliata storia d'amore tra un'hostess severa e infelice, con la passione per il pianoforte, e una giovane donna che sta ancora cercando il suo posto nel mondo. - Sul set si sono cercate, sfiorate, toccate e - complice una bottiglia di champagne - hanno fatto anche sesso.sono Lucia e Lea, le due protagoniste di "", film diretto da Stefano Pasetto. Al centro della vicenda la travagliata storia d'amore tra un'hostess severa e infelice, con la passione per il pianoforte, e una giovane donna che sta ancora cercando il suo posto nel mondo.

Una bella sfida per le attrici, che sono però riuscite a dar forma ai loro personaggi sul set.



"Il sesso sul set è tornare a quando fino a dieci, dodici anni non badi a chi tocca chi, non esistono ancora pulsioni e repulsioni- racconta a "Vanity Fair" la Ceccarelli - Ma se qualcosa invidio agli uomini e baciare una donna: la sensazione più dolce, morbida, liscia che esista".



"La scena d'amore è improvvisa, sorprendente, nessuna delle due se l'aspettava - le fa eco la Inaudi - Per sciogliere Sandra ci abbiamo dato giù con una bottiglia di champagne".