Tutti al cinema con Woody e Amelio

Fine settimana dedicato ai maestri del cinema. Esce infatti nelle sale "To Rome With Love", l'ultima fatica di Woody Allen, che segue l'incrociarsi dei destini di alcuni turisti e cittadini romani nella capitale. Al cinema anche "Il primo uomo" di Gianni Amelio, incentrato sulle vicende di un ragazzo di Algeri negli anni 50, durante la guerra di liberazione contro la Francia. In uscita anche "Una spia non basta".

L'atteso "To Rome With Love" racconta le vicende di un gruppo di piccoli e teneri anti-eroi che, abbandonato l'universo newyorkese di Allen, se ne vanno a zonzo per le vie della città eterna. Tra questi un gruppo di studenti americani, un architetto nostalgico (Alec Baldwin) e il povero impiegato Leopoldo (Roberto Benigni), scambiato suo malgrado per un politico. Nel cast anche Penelopre Cruz, nei panni di una prostituta.



In sala anche "Il primo uomo" di Gianni Amelio sulla guerra di Algeri degli anni '50. In uscita nel fine settimana la commedia romantica "Una spia non basta" di McG, il documentario sulla follia "Roba da matti" (Enrico Pitzianti), "Maledimiele" (Marco Pozzi) sul tema dell'anoressia e il cartoon coreano "Leafie - La storia di un amore".