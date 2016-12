Il "Reality" show di Garrone in gara a Cannes

foto Ufficio stampa Correlati SUL SET DI "IO E TE" DI BERTOLUCCI 13:17 - Analisi del fenomeno del reality show con una presentatrice d'eccezione: Claudia Gerini. E' "Reality" il film di Matteo Garrone in concorso al 65esimo Festival di Cannes che si terrà dal 16 al 27 maggio. Fuori concorso "Io e Te" di Bernardo Bertolucci mentre "Dracula" di Dario Argento è nella sezione Séances de Minuit. Garrone torna a Cannes dopo il successo di "Gomorra" che ottenne il Grand Prix nel 2008. - Analisi del fenomeno del reality show con una presentatrice d'eccezione:. E'" il film diin concorso alche si terrà dal 16 al 27 maggio. Fuori concorsodimentrediè nella sezione Séances de Minuit. Garrone torna a Cannes dopo il successo di "Gomorra" che ottenne il Grand Prix nel 2008.

Garrone dovrà vedersela con altri due mostri sacri del cinema in concorso. David Cronenberg con "Cosmopolis" e Michael Haneke che presenta "Amour". In lizza ci sono anche "Moonrise Kingdom" di Wes Anderson, "De rouille et d'os" di Jacques Audiard, "Killing Me Softly" di Andrew Dominik, "Lawless" di John Hillcoat, "The Paperboy" di Lee Daniels con Nicole Kidman e l'idolo delle ragazzine Zac Efron, "Holy Motors" di Leos Carax.



E, ancora, "Vous n'avez encore rien vu" di Alain Resnais, "In Another Country" di Hong Sangsoo, "Taste of Money" di Im Sangsoo, "Like Someone in Love" di Abbas Kiarostami, "The Angel's Share" di Ken Loach, "Beyond the Hills" di Cristian Mungiu, "Baad el mawkeaa" ("Apres la bataille") di Yousry Nasrallah, "Mud' di Jeff Nichols, "Post Tenebra's" di Carlos Reygadas, "On the Road" di Walter Salles, "Paradise: Liebe" di Ulrich Siedl, "Jagten" ("The Hunt") di Thomas Vinterberg, "Im Nebel' ("Dans la brume") di Sergei Loznitsa.



Bérénice Bejo sarà la madrina del Festival. L'attrice, che ha interpretato Peppy Miller nel film "The Artist", sarà protagonista della cerimonia d'apertura e di chiusura della kermesse francese. A riferirlo, come riportato da LePoint.fr, è il presidente del festival, Gilles Jacop.