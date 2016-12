Scarlett Johansson: "Sotto la mia tuta... niente"

foto Ufficio stampa Correlati UN SET "CALIENTE" 12:37 - "The Avengers" (nelle sale il 25 aprile) per la prima volta riunisce i supereroi Marvel: Iron Man, Thor, Capitan America, l'incredibile Hulk, Occhio di Falco e la Vedova Nera interpretata Scarlett Johansson. Quest'ultima rivela: "Sul set in Messico morivamo di caldo, sembrava di stare in miniera. Così sotto il mio costume non mettevo nulla". C'è anche spazio per parlare del divorzio da Ryan Reynolds: "E' stato terribile". - "" (nelle sale il 25 aprile) per la prima volta riunisce i supereroi Marvel: Iron Man, Thor, Capitan America, l'incredibile Hulk, Occhio di Falco e la Vedova Nera interpretata. Quest'ultima rivela: "Sul set in Messico morivamo di caldo, sembrava di stare in miniera. Così sotto il mio costume non mettevo nulla". C'è anche spazio per parlare del divorzio da: "E' stato terribile".

"Eravamo circondati da enormi ventilatori - continua in una intervista al tabloid The Sun - ma non era sufficiente. Tutti abbiamo cercato di metterci a nostro agio e per quel che mi riguarda ho indossato il mio costume completamente nuda. I costumi erano piuttosto surreali. E' stata una esperienza estrema con il nostro corpo. Inoltre ci sono stati mesi di formazione tra acrobazie e combattimenti. Io per prepararmi ho fatto ginnastica, Muay Thai, la boxe e kick-boxing. Abbiamo anche usato coltelli e pistole di tutti i tipi".



Tra i colleghi Scarlett apprezza molto il 31enne attore inglese Tom Hiddleston: "Adoro lavorare con lui. Ha un grande talento che proviene dalla formazione teatrale".



Poi uno squarcio sulla vita privata. L'attrice si è separata da Ryan Reynolds ed ha vissuto una breve ma intensa storia d'amore con Sean Penn. "Con Ryan - spiega - abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra storia privata, ma dopo il matrimonio le luci dei riflettori erano tutte puntate su di noi. Non avrei mai pensato di divorziare ma non esiste una cosa giusta da fare". Nonostante tutto nessun rimpianto per il matrimonio.



"E 'stata una bella cosa - conclude -. Innamorarsi e sposarsi. E' bello sapere che sei capace di amare qualcuno in quel modo".