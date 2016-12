Laura Morante neoregista che racconta l'amore

foto Ufficio stampa Correlati IMMAGINI ESCLUSIVE A TGCOM24

LE FOTO DAL SET

IL FACEBOOK UFFICIALE 11:55 - Laura Morante presenta a Tgcom24 alcune immagini in anteprima del primo film da regista "Ciliegine" nelle sale da venerdì mentre in Francia uscirà il 2 maggio. La pellicola è una commedia sentimentale, girata a Parigi, che si interroga sui rapporti di coppia. "Questo film è un ufo, - afferma la Morante durante la conferenza stampa di presentazione - in Francia dicono che è molto italiano e in Italia dicono che è molto francese". presentaalcune immagini in anteprima del primo film da regista" nelle sale da venerdì mentre in Francia uscirà il 2 maggio. La pellicola è una commedia sentimentale, girata a Parigi, che si interroga sui rapporti di coppia. "Questo film è un ufo, - afferma la Morante durante la conferenza stampa di presentazione - in Francia dicono che è molto italiano e in Italia dicono che è molto francese".

Protagonista femminile è Amanda, interpretata da Laura Morante, è affetta da androfobia, ha paura degli uomini, ma quando al veglione di Capodanno incontra Antoine, interpretato dal francese Pascal Elbè, sembra improvvisamente sciogliersi. In realtà perché vittima di un equivoco: è convinta che Antoine sia gay e quindi innocuo. Nel cast anche Isabelle Carrè nel ruolo dell'amica di Amanda.



"Per una ciliegina, mangiata dal compagno, la protagonista Amanda decide di rompere un rapporto. E' una scena emblematica che la donna vive come segno di egoismo inaccettabile da parte dell'uomo. Il mondo è pieno di donne che si lamentano della disattenzione degli uomini", dice Laura Morante che curiosamente ha scritto e realizzato il film accanto proprio ai tre uomini più importanti della sua vita: Daniele Costantini, padre della sua prima figlia e co-sceneggiatore del film, Georges Claisse, padre della sua seconda figlia e interprete dello psicoanalista del protagonista, e Francesco Giammatteo, attuale marito che ha coprodotto il film insieme ai francesi Maison de Cinema e Soudaine Compagnie.



"Evidentemente sono insopportabile durante le relazioni, ma poi rimango sempre in buoni rapporti. - rivela Laura - Forse perché non sono molto socievole e accanto a me ho scelto sempre uomini di valore, che voglio continuare ad avere vicino nella mia vita".



"Per questo film la mia fonte d'ispirazione sono state le vignette Peanuts di Schulz: Amanda è un po' Lucy. Può anche risultare insopportabile, ma a me è simpatica - dice Laura Morante - Mi sono divertita molto a dirigere gli attori ma non so se ripeterei un'esperienza così globale. Anche perché è un film che ha avuto un percorso molto lungo, di sette anni, e lo abbiamo dovuto preparare tre volte, insomma neanche avessi scritto e diretto 'Ben Hur'!".



E Pascal Elbè aggiunge: "Sono lusingato di aver partecipato a questo progetto perché amo il cinema italiano e il neorealismo e così in un certo senso sono entrato a far parte della cinematografia italiana. Inoltre Laura è un'attrice molto amata in Francia e sono contento che sia passata dall'altra parte della cinepresa".