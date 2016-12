Megan Fox, prostituta con humour

foto Afp Correlati SEXY CON E SENZA TATUAGGI 09:04 - Anche se veste i panni di una prostituta, per una volta Megan Fox lascia da parte tutto il suo sex appeal e seduce con l'ironia. L'attrice, infatti, si mette in gioco in un ruolo molto diverso dal solito nella commedia di Sacha Baron Cohen, "Sun" confessa: "Adesso finalmente mi sento me stessa". - Anche se veste i panni di una prostituta, per una voltalascia da parte tutto il suo sex appeal e seduce con l'ironia. L'attrice, infatti, si mette in gioco in un ruolo molto diverso dal solito nella commedia di, " Il dittatore ", dal 15 giugno nelle sale italiane. E al "" confessa: "Adesso finalmente mi sento me stessa".

"Quando ho iniziato a recitare - confida al tabloid - ho sempre interpretato ragazze molto snob e ultimamente avevo solo ruoli di donne fredde come robot. Ero stanca di recitare questo tipo di personaggi e in più dovevo mantenere questo stereotipo anche durante le interviste. Ora finalmente mi sento davvero me stessa, mi è stata data la possibilità di allontanarmi da quell'immagine in cui ero imprigionata. Penso che il pubblico riesca a relazionarsi più facilmente con me in questo tipo di film".



Un cameo in cui però non passa inosservata e che per lei è stata un'esperienza unica: "Mi sono divertita tantissimo, Sasha è molto divertente e intelligente. E' stato bello lavorare con lui, ho scoperto che mi piace l'atmosfera che si crea attorno a questi film, recitare in una commedia è stato un bel cambiamento e sono curiosa di vedere come reagirà il pubblico. Mi sto godendo il mio lavoro e sento di essere in una fase importante della mia carriera".



Insomma, Megan finalmente si sente a suo agio, perché il ruolo della superstar (ad esempio in "Transformers") non le si addice: "Non avevo idea di come gestire tutta quell'attenzione, né quell'immagine di me: mi sembrava di vivere una doppia vita, perché le persone si aspettavano che fossi in un certo modo, quando in realtà sono molto diversa. Non mi piace l'idea di autocensurarmi e di non essere sincera nel corso delle interviste". A proposito di sincerità, il "Sun" le chiede conto anche della presunta gravidanza, ma l'attrice glissa: "Per ora faccio la matrigna".