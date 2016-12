Pasqua in 3D con il ritorno di "Titanic"

foto Da video Correlati KATE WINSLET, SPLENDIDA ALLA PREMIERE 12:58 - Weekend pasquale e al cinema è l'occasione per un'uscita davvero speciale. Torna infatti nelle sale "Titanic", il kolossal di James Cameron che, dopo i successi ottenuti nel 1997, adesso trova nuova vita in versione 3D. Ma non sarà l'unica uscita tridimensionale: ad avvalersi della nuova tecnica è infatti anche la "Biancaneve" con Lily Collins e Julia Roberts. Per il cinema italiano "I più grandi di tutti" con Claudia Pandolfi.



Dopo l'esperienza di "Avatar" Cameron ha voluto rimettere mano al suo film con un lavoro realizzato in post-produzione. Sarà interessante vedere i risultati ottenuti su questa pellicola, dall'alto tasso spettacolare, dal regista che più di ogni altro ha contribuito, proprio con "Avatar", a spostare in avanti le frontiere della visione stereoscopica.



Ed è proprio a un pubblico già svezzato rispetto alla nuova tecnologia, oltre a quello che già allora si commosse di fronte alla sciagura della nave più famosa del mondo e alla love-story tra Jack e Rose (Leonardo Di Caprio e Kate Winslet), che questa operazione si rivolge. Nella speranza che, come per "Il Re Leone 3D", il botteghino risponda.



Alla nuova edizione sono state anche aggiunte alcune scene , in particolare si vedrà interamente la sequenza, a suo tempo tagliata, di Kate Winslet che posa nuda di fronte a Di Caprio intento a realizzarne un ritratto. La Winslet, con il consueto senso dell'umorismo, ha definito orribile la senzazione di guardarsi sulla schermo nuda in 3D. Chissà se anche gli spettatori la penseranno così.



