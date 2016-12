Spider-Man cerca i genitori e si innamora

foto Ufficio stampa Correlati INSEGUIMENTI E SORPRESE

Tutto quello che avreste voluto sapere sul giovane Spider-Man è contenuto nel film "The Amazing Spider-Man" di Marc Webb che esce nelle sale italiane in 3D il 4 luglio. Vedremo finalmente come Peter Parker, oltrepassata l'adolescenza, affronta i suoi superpoteri. Peter, che è interpretato da Andrew Garfield, va al liceo, non ha amici, vive isolato ma poi si innamora della bionda Gwen Stacy (Emma Stone). Non mancheranno le scene sexy.

La pellicola non è un remake ma si può considerare un capitolo a sé della saga di "Spider-Man" specie dopo la trilogia osannata da pubblico e critica di Sam Raimi con il superprotagonista Tobey Maguire.



In Rete sono usciti già alcuni estratti della pellicola che vede un impacciatissimo Peter Parker alle prese con i nuovi poteri.



Peter è stato abbandonato dai genitori e viene cresciuto dagli zii. Poi viene a conoscenza di una valigetta del padre e da qui parte l'indagine per scoprire chi fossero i veri genitori. Ed ecco che il giovane finisce alla Oscorp, dove trova lo scienziato Curt Connors un ex collega del padre e a quanto pare è l'unico in grado di aiutarlo. Peter poi, una volta ottenuti i superpoteri, inizia la sua lunga battaglia contro il male e in particolare l'alter ego di Connors: il terribile Lizard.