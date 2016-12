La vera Biancaneve a nuova vita

foto Ufficio stampa Correlati IL DUELLO TRA BIANCANEVE E IL PRINCIPE

GUARDA IL TRAILER 16:22 - Arriva nelle sale il 4 aprile "Biancaneve", la nuova versione delle celebre favola girata dal visionario regista Tarsem Singh. Nel ruolo di Biancaneve Lily Collins mentre Julia Roberts è la malvagia Regina. Una versione "filologicamente corretta", che torna alle origini della storia, con i nani che sono briganti e un inedito, e misterioso, ruolo per il Re. - Arriva nelle sale il 4 aprile "", la nuova versione delle celebre favola girata dal visionario regista. Nel ruolo di Biancanevementreè la malvagia Regina. Una versione "filologicamente corretta", che torna alle origini della storia, con i nani che sono briganti e un inedito, e misterioso, ruolo per il Re.

Il regista indiano si è sempre contraddistinto per uno stile visionario, forgiato nel mondo dei videclip (suo quello di "Losing My Religion" dei Rem), sin dal suo primo film, "The Cell" con Jennifer Lopez. E proprio un regista di questo tipo era perfetto per dare nuova vita a una fiaba che ha avuto molte delinazione e che ormai si è sedimentata nell'immaginario della maggior parte della gente nella versione data da Walt Disney nel 1937.



Questo film torna alle origini della storia e i cambiamenti rispetto a come ce la ricordiamo saranno più di uno. "Tornare alla storia originale è stata una scelta assai importante - spiega il regista -. Ci sono migliaia di varianti diverse, che si sono sviluppate rispetto alla versione originale, e ci hanno ispirato alcune idee che successivamente sono state utilizzate nel film. Ad esempio, in alcune delle prime versioni, i nani si mantengono facendo i briganti. Per dirla con le parole di uno dei personaggi del film 'rubano ai ricchi... per se stessi'. Abbiamo ritenuto che questo fosse un buon elemento da recuperare".



Altre novità riguardano "una sorta di bestia che viveva nel bosco e abbiamo deciso di includerla nella nostra versione - spiega il produttore Bernie Goldmann -. Poi abbiamo ampliato il ruolo del Re, aggiungendo un elemento misterioso che lo riguarda".



Inutile dire che molta curiosità ruota attorno all'interpretazione della Regina Mavagia data da Julia Roberts. Una Regina, anche in questo caso, dalla sfumature diverse se confrontata a quella disneyana. "Nella versione più famosa della storia - dice Singh -, la motivazione alla base del comportamento della Regina è la vanità. Nel nostro film, invece, ciò che la spinge è la brama del potere: vuole controllare il regno e la sua bellezza è il mezzo per ottenere questo scopo".