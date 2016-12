Rihanna debutta al cinema: "Ma non mi spoglio"

"Battleship" è un film d'azione ambientato in mare, cielo e terra e narra le vicende di come il nostro pianeta sia costretto a combattere per la sopravvivenza contro una forza superiore. Basato sul classico gioco di battaglia navale di Hasbro, il cast comprende Taylor Kitsch nei panni di Hopoper, ufficiale della marina assegnato alla nave John Paul Jones della marina militare degli Usa; Brooklyn Decker nei panni di Sam, fisioterapista e fidanzata di Hooper; Alexander Skarsgard è il fratello maggiore di Hopper e infine Rihanna interpreta Lt. Raikes, dello stesso equipaggio di Hooper e specialista di armi.



"Mi hanno proposto un personaggio che non potevo rifiutare: - racconta in una intervista al settimanale A - la mia Wicks è una vera 'cattiva', è molto tosta, proprio come un maschiaccio. Ama le armi, e ovviamente, sfida ossessivamente i suoi colleghi maschi. E' una lotta continua a superare gli altri in coraggio e follia".



"Battleship è un film d'azione e mi sono divertita tantissimo a interpretare la donna soldato, - conclude Rihanna - ma mi piacerebbe mi offrissero anche commedie, film più intimisti, romantici. Non dovermi spogliare, sul set, è stato riposante: tutti si aspettavano di vedrmi qualche centimetro di pelle nudo, invece... Non sono mai stata senza vestiti, anzi indosso sempre la stessa divisa, nascondo i capelli nel berretto, e tutti sanno quanto io ci tenga a mostrarli".